English | كوردى

فيديو من ساحة التحرير.. لحظة تسجيل العراق هدف الفوز على ايران


فيديو من ساحة التحرير.. لحظة تسجيل العراق هدف الفوز على ايران
2019/11/14 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من ساحة التحرير.. لحظة تسجيل العراق هدف الفوز على ايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو من ساحة التحرير.. لحظة تسجيل العراق هدف الفوز على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا