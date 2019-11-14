2019/11/14 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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