تسجيل للبغدادي قبل مقتله: «السوريون لم يقفوا إلى جانبي ولو حاربوا كالعراقيين لما خسرنا»

2019/11/14 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيلاً صوتياً لزعيم تنظيم #داعش السابق «أبو بكر #البغدادي»، يقول فيه القائد الذي قضى مؤخراً أن «السوريين من رجال الدولة لم يقفوا إلى جانبه»، محملاً […]

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