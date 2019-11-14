كاتانيتش: قدمنا أداءً رجولياً وركزت مع اللاعبين على اللعب مع ايران بعيداً عن التوتر

2019/11/14 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

وصف مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتنيش، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) أداء المنتخب ضد نظيره الإيراني في المباراة التي انتهت بفوز العراق بهدفين لهدف بـ"الرجولي"، فيما أشار إلى أنه نصح لاعبيه باللعب بعيداً عن "أي توتر".

وقال كاتنيش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدءا اهنأ اللاعبين على ادائهم الرجولي الذي قالوا من خلاله مبروك للعراق وللشعب العراقي..



الشعب العراقي في مثل هذه الظروف يستحق هذه النتيجة واتمنى ان تكون عاملا كبيرا لسعادته وازدهاره".

وأضاف مدرب المنتخب العراقي: "انا فرح للنتيجة، ولكن افكر اكثر في مباراة البحرين القادمة فالفوز مهم ولكن العمل والجدية والواقعية مطلوبة في كل مباراة"، مبينا: "اعرف النتيجة مهمة جدا لان من خلالها لايمكن لاحد ان يقول المدرب سيء، والعكس حتى لو قدمت اداء مميزا وخسرت ستكون بنظرهم مدرب سيء، لهذا اريد من فريقي ترسيخ ثقافة الفوز لديهم".

وتابع كاتنيش: "اعرف ارهاصات الديربي العراقي- الايراني جيدا للظروف المحيطة به، ولهذا سعيت وركزت للاعبين ان يلعبوا كرة قدم ورياضة بعيدا عن اي توتر مرافق للمبارة"، لافتاً إلى أن "العمل صعب جدا لأي مدرب في هذه المنطقة، لانه يعمل تحت ضغوط كبيرة بكل المستويات لهذا لابد ان يكون عمله متعبا ومرهقا دوما".

بغداد اليوم- بغداد

وثقت عدسة وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، مساء اليوم الخميس، احتفالات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الإيراني.

وصدحت حناجر الجماهير المتواجدة في التحرير، بالهتافات

بغداد اليوم _ بغداد

حقق منتخب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) أثمن فوز في التصفيات الآسيوية، وجاء على حساب منافسه الايراني 2-1 ، في لقاء جرى على الملعب الرئيسي بمدينة عمان الرياضية في الاردن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة

بغداد اليوم _ بغداد

خرج منتخبا العراق وإيران بنتيجة التعادل الايجابي 1-1، في لقاء جرى على الملعب الرئيسي بمدينة عمان الرياضية في الأردن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

وبدأ المنتخب العراقي ضاغطاً

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