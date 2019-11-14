2019/11/14 | 20:09

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محافظ ذي قار يؤكد تأمين رواتب الأجراء في دائرة الصحة للشهر الحالي

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محافظ ذي قار يؤكد تأمين رواتب الأجراء في دائرة الصحة للشهر الحالي

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