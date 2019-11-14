شاهد..عبد المهدي يبحث مع لجنة النزاهة البرلمانية مكافحة الفساد

2019/11/14 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع لجنة النزاهة في البرلمان جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد، وسبل التعاون مع البرلمان، وحدد البرلمان العر...

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