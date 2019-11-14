عباس علي العلي - في نقد الدستور العراقي (مواد دستورية معطلة)

2019/11/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من مشكلات العمل بالدستور من قبل السلطة التشريعية هو إهمالها المتعمد بترك بعض النصوص الأمرة سواء بالتوقيتات التي ألزمها الدستور بها، أو بإهمال الضغط على السلطة التنفيذية بتقديم مشاريع قوانين ضرورية واجبة التطبيق، هذا الإهمال والتقصير عطل جزء مهم من بنيان الدولة الدستوري والقانوني أدى إلى خلل ظاهر وتعطيل للبناء السياسي ونظام الحكم في العراق كما أرادها الدستور.وجريا على ما تم تناوله في الفصل السا......

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