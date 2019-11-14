عباس علي العلي - ملاحظات على قراءة الدستور العراقي

2019/11/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي (الخاتمة)هذا العرض السريع لكل أوجه القصور في الدستور بكل ما جاء فيه من مبادئ وأسس ونصوص تجسد الرؤية الكلية الواردة في الديباجة، والتعهد المنصوص فيها على أن شعب العراق إنما أراد بهذا الدستور بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقلة تضمن لشعبها الرفاهية والتطور وأحترام القانون وحقوق الإنسان، سيبقى هذا الهدف ناقصا وبحاجة إلى التطوير والتحديث اللازمين لتجسيد وبسط الرؤية الأجتماعية والعقد الأجتماعي الذي صو......

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