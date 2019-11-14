بالتزامن مع إنشاء قاعدة تركية.. الجيش السوري يتحرك شمالي الحسكة

2019/11/14 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

قامت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، بالانتشار على الحدود السورية التركية في الحسكة شمالي سوريا.

ويستكمل الجيش انتشاره على الحدود عند ريف القامشلي

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