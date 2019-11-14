ماهو السر وراء فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

2019/11/14 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توجد الكثير من القواعد التي يجب اتباعها خلال الرحلات الجوية، بينها عدم التدخين، والبقاء جالسين عندما تكون علامات حزام الأمان مضاءة، وغيرها.

لكن إحدى

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