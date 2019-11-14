مصرع طفل واصابة نحو 20 نتيجة اطلاق النار بفوز العراق على ايران

2019/11/14 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي طفل مصرعه واصيب اخرون نتيجة اطلاق الرصاص الحي احتفالا بفوز العراق على ايران بتصفيات كاس العالم لكرة القدم.وخطف العراق فوزا قاتلا من ايران بالدقيقة 92 ويتصدر مجموعته، وعقب نهاية المبارة احتفل العراقيون في عدد من المحافظات باطلاق الرصاص الحي، وهو احتفال سائد، بالرغم من صدور مطالبات بحظره وسن قوانين لذلك.ونتيجة رصاصة طائشة لقي طفل في محافظة البصرة مصرعه، واصيب اكثر من 5 اشخاص في محافظة ميسان، بينما اصيب 9 اشخاص في العاصمة بغداد.

واصيب ايضا في محافظة ميسان شخص واحد على الاقل

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