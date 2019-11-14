2019/11/14 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري فوز المنتخب العراقي لكرة القدم على ايران بالبشارة للمتظاهرين والمحتجين.وقال زيباري في تغريدة على حسابه بتويتر، "فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على إيران اليوم في عمان بهدفين ضد واحد هو إنجاز و مبروك.و بلا شك هذه بشارة للمتظاهرين والمحتجين من اهلنا".واضاف "لكن لا يجوز الخلط بين السياسة والرياضة، فالشعبان هم جوارين واخوة أبدين.الف مبروك لمنتخبنا في المنافسة الرياضية الشريفة".

فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على إيران اليوم في عمان بهدفين ضد واحد هو إنجاز و مبروك .



و بلا شك هذه بشارة للمتظاهرين و المحتجين من اهلنا .



لكن لا يجوز الخلط بين السياسة و الرياضة فالشعبين هم جوارين و اخوة أبدين.



الف مبروك لمنتخبنا في المنافسة الرياضية الشريفة .

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 14, 2019

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق فوز مهم على المنتخب الايراني لحساب الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم – قطر 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.فوز العراق جاء بعد بهدفين لهدف واحد ليتصدر مجموعته برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويليه المنتخب البحريني ب8 نقاط وايران ب6 نقاط من فوزين فقط.سجل للعراق الهدف الاول مهند علي في الدقيقة 11 من الشوط الاول، ليعادل النتيجة لايران احمد نور الله في الدقيقة 25 من الشوط الاول ايضا.إلا ان البديل علاء عباس، تمكن من خطف الفوز في الدقيقة 92 من المباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق كوردي لفوز العراق على ايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق كوردي لفوز العراق على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).