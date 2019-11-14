2019/11/14 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا في عمان: الجمهور العراقي يرفض مغادرة ملعب المباراة ويحتفل مع ابطال منتخبنا الوطني بالفوز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 20:29.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في عمان: الجمهور العراقي يرفض مغادرة ملعب المباراة ويحتفل مع ابطال منتخبنا الوطني بالفوز ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في عمان: الجمهور العراقي يرفض مغادرة ملعب المباراة ويحتفل مع ابطال منتخبنا الوطني بالفوز ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في عمان: الجمهور العراقي يرفض مغادرة ملعب المباراة ويحتفل مع ابطال منتخبنا الوطني بالفوز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).