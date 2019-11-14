بالفيديو: هكذا احتفلت أربيل بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني

2019/11/14 | 20:35

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بغداد اليوم _ كردستان

احتفل سكان مدينة أربيل في إقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، بالفوز الثمين الذي حققه المنت...





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