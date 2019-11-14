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بالفيديو: نقابة المعلمين توضح سبب الاضراب والاعتصام


بالفيديو: نقابة المعلمين توضح سبب الاضراب والاعتصام
2019/11/14 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: نقابة المعلمين توضح سبب الاضراب والاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 20:36.

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