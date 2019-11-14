مدرب منتخبنا الوطني يشيد باللاعبين ويؤكد: تفكيرنا ينصب على مباراتنا القادمة

2019/11/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

اعتبر مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش، اليوم الخميس أداء لاعبي المنتخب ضد إيران بالرجولي، مؤكداً أن تفكيره ينصب أكثر على المباراة المقبلة أمام منتخب البحرين.

وقال كاتانيتش في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة: "أهنئ اللاعبين على ادائهم الرجولي الذي قالوا من خلاله مبروك للعراق وللشعب العراقي، الشعب العراقي في مثل هذه الظروف يستحق هذه النتيجة واتمنى ان تكون عاملا كبيرا لسعادته وازدهاره".

وأضاف "انا فرح للنتيجة، ولكن افكر اكثر في مباراة البحرين القادمة فالفوز مهم، ولكن العمل والجدية والواقعية مطلوبة في كل مباراة".

وأوضح المدرب "اعرف النتيجة مهمة جدا لان من خلالها لا يمكن لأحد ان يقول المدرب سيء، والعكس، حتى لو قدمت اداء مميزا وخسرت ستكون بنظرهم مدربا سيئا، لهذا اريد من فريقي ترسيخ ثقافة الفوز لديهم".

وتابع كاتانيتش: "اعرف ارهاصات الديربي العراقي- الايراني جيدا للظروف المحيطة به، ولهذا سعيت وركزت للاعبين ان يلعبوا كرة قدم ورياضة بعيدا عن اي توتر مرافق للمباراة".

ولفت إلى أن "العمل صعب جدا لأي مدرب في هذه المنطقة، لأنه يعمل تحت ضغوط كبيرة بكل المستويات، لهذا لابد ان يكون عمله متعبا ومرهقا دوما".

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