طارق حجي - دانات من أقصي الشمال البريطاني - مقالات قصيرة.

2019/11/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حجي الدانة الأولي : هل فعلاً هناك نية/إرادة/رؤية لأن تصبح مصرُ دولة عصرية مدنية ، علاقة الدولة والدستور والقوانين والحقوق فيها مؤسسة فقط على "المواطنة" وعلى المساواة المطلقة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ؟ لا أُعطي نفسي الحق فى فحص قلوب وعقول البشر بما فيهم قادة المجتمع.ولكنني أنظر للمشهد العام فأجد تناقضات إما أن تتفاقم أو تنحصر.أنظرُ للمشهد العام فأسمع مناداة متكررة بتحديث/تجديد الخطاب ال......

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