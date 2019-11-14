2019/11/14 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طارق_حجي الدانة الأولي : هل فعلاً هناك نية/إرادة/رؤية لأن تصبح مصرُ دولة عصرية مدنية ، علاقة الدولة والدستور والقوانين والحقوق فيها مؤسسة فقط على "المواطنة" وعلى المساواة المطلقة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ؟ لا أُعطي نفسي الحق فى فحص قلوب وعقول البشر بما فيهم قادة المجتمع.
ولكنني أنظر للمشهد العام فأجد تناقضات إما أن تتفاقم أو تنحصر.
أنظرُ للمشهد العام فأسمع مناداة متكررة بتحديث/تجديد الخطاب ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق حجي - دانات من أقصي الشمال البريطاني - مقالات قصيرة.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولكنني أنظر للمشهد العام فأجد تناقضات إما أن تتفاقم أو تنحصر.
أنظرُ للمشهد العام فأسمع مناداة متكررة بتحديث/تجديد الخطاب ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق حجي - دانات من أقصي الشمال البريطاني - مقالات قصيرة.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طارق حجي - دانات من أقصي الشمال البريطاني - مقالات قصيرة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).