كاتانيش: نفكر في مباراة البحرين ونستحق الفوز بالديريبي

2019/11/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مدرب المنتخب الوطني كاتانيش، اليوم الخميس، عقب الفوز بالمباراة على المنتخب الإيراني، ان الفوز بالديريبي مستحق لاسود الرافدين لكن يجب التفكير الان

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