صحة ميسان تعلن اصابة 5 أشخاص بعيارات نارية طائشة

2019/11/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن مدير صحة ميسان علي العلاق، اليوم الخميس، عن اصابة خمسة أشخاص بعيارات نارية بعد فوز المنتخب الوطني في المحافظة.

وقال العلاق في بيان

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