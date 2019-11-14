2019/11/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة برد شديدة تجتاح البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 20:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة برد شديدة تجتاح البلاد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة برد شديدة تجتاح البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).