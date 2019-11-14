شاهد كيف احتفل الفنان الكبير حسين نعمة بفوز المنتخب العراقي-بالفيديو

2019/11/14 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد اختلفت الطرق التي احتفل بها العراقيون بعد فوز منتخبهم الوطني على الفريق الإيراني كل بحسب طريقته الخاصة.لكن الفنان الكبير حسين نعمة آثر أن يحتفل بهذا الفوز عن طريق إطلاق رصاصات من مسدسه في الهواء، وظهر نعمة وهو في ثياب المنزل يحمل بيده مسدساً في حديقة منزله ويرمي في الهواء، فيما تعالت أصوات […]

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