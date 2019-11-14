رسالة مفتوحة الى رئيس وزراء العراق السيد عادل عبد المهدي

2019/11/14 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سعد ناجي جواد السلام عليكم ورحمة الله لم يسبق لي ان التقيتك او تحدثت معك، رغم ان عائلتينا سكنتا منطقة واحدة في بغداد، وإني كنت على علاقة طيبة مع اثنين من أشقائك الأصغر رحمهما الله، لكن هذه الأمور هي ليست ما دفعني للكتابة لك.بل ان السبب الذي جعلني افكر في ان أخاطبك برسالة […]

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