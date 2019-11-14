العراق: الحديثي يكشف عن أخبار مهمة بشان تعديلات وشيكة

2019/11/14 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إنه يجري حاليا العمل على تعديلات وزارية كبرى في التشكيلة الوزارية تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، ...

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