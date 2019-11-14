ظريف: داعش تهديد مشترك ضد هذه الدول فعليها محاربتها

2019/11/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع قناة تلفزيونية هندية نشرت يوم الخميس، إيران وروسيا والهند وباكستان الى الاتحاد لمحاربة

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