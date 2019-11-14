جرحى في إطلاق نار بثانوية في ولاية كاليفورنيا

2019/11/14 | 21:15

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6

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