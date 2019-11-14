وزير الدفاع يفجر مفاجأة كبيرة: العتاد الذي استخدم لقتل ضحايا التظاهرات لم نقم باستيراده-شاهد بالفيديو

2019/11/14 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد فجر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف أن العتاد الذي استخدم لقتل ضحايا التظاهرات لم تقم الحكومة العراقية باستيراده.وقال الشمري أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس إن البنادق التي ستخدم لرمي قنابل الغاز والموجودة لدى القوات الأمنية يبلغ مداها ما بين 75-100 متر، فيما كشفت تقارير الطب […]

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