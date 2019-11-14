إصابة مواطن بطلق ناري أثناء احتفاله بفوز العراق في ساحة الحبوبي بذي قار

2019/11/14 | 21:36

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بغداد اليوم - ذي قار

أكد قسم العمليات في دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، إصابة مواطن بطلق ناري أثناء احتفاله بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال مدير القسم صلاح غياض لـ(بغداد اليوم)، إن "مستشفى الحسين التعليمي استقبل شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً أصيب بطلق ناري طائش بمنطقة الكتف أثناء الاحتفالات في ساحة الحبوبي".

وأضاف، أن "الكوادر الطبية في قسم الطوارئ أجرت للمصاب الاسعافات الأولية، وتم تحويله لقسم التخدير تمهيداً لإجراء عملية جراحية له لاستخراج الرصاصة".

وشهدت معظم مناطق محافظة ذي قار إطلاق نار كثيف من قبل مواطنين بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني (2 _1) في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكاس العالم وكأس آسيا المقبلين.

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وقالت القيادة ف

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