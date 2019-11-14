بومبيو يحث دول التحالف على استعادة الدواعش الأجانب وإعمار العراق

2019/11/14 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل داعش على استعادة الأرهابيين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

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