بالصور.. احتفالات ساحة التحرير والمحافظات بفوز المنتخب الوطني

2019/11/14 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تحولت اجواء التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، الى مظاهر الفرح احتفالاً بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الايراني مساء اليوم الخميس.

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