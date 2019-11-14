وزير الدفاع العراقي يكشف قاتل المتظاهرين

2019/11/14 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، ان بعض المتظاهرين قتلوا بواسطة مقذوفات يستخدمها "طرف ثالث"....

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