زلزال بشدة 7.4 يضرب سواحل إندونيسيا

2019/11/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضرب زلزال تبلغ شدته 7.4 على مقياس ريختر السواحل الإندونيسية، اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة.

وأضافت دائرة المسح

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