محمود يوسف بكير - من روائع الفكر الفلسفي

2019/11/14 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير ولد الفيلسوف الهولندي سبينوزا في مدينة أمستردام في القرن 17 وبالرغم من مرور ما يقرب من ثلاثة قرون على مولده تظل الكثير من أفكاره صالحة لزماننا خاصة ما يتعلق منها بمفهوم الدين والتدين والحريات الفردية فقد كان بحق من أفضل الفلاسفة الداعمين لمجتمع ديموقراطي وعلماني تحترم فيه الحريات الفردية بقيود منطقية تحد من خطابات الكراهية والعنف والتحريض للحافظ على السلام المجتمعي.وسوف نحاول في هذا المقال عرض......

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