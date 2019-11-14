عمليات بغداد تدعو المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية احتفالا بفوز المنتخب

2019/11/14 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت قيادة عمليات بغداد، المواطنين بعدم إطلاق العيارات النارية، احتفالا بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني.

وهنأت القيادة في بيان على موقعها الرسمي، الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على المنتخب الإيراني، في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الأردنية عمان، ضمن تصفيات المرحلة الأولى المؤهلة الى كأس العالم، داعية المواطنين الى التعبير عن أفراحهم بالطرق الحضارية.

وكانت مصادر أمنية في محافظة البصرة، قد أشارت الى وفاة طفل في التاسعة من عمره، نتيجة لرصاصة طائشة، أُطلقت عقب انتهاء المباراة بين العراق وإيران.

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