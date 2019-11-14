نائب عن الفتح: الحكومة تتجه نحو تغيير سلوكها بشكل

2019/11/14 | 22:07

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بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، ان تحالفه مستمر بدعم بقاء رئي...





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