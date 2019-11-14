القوات الامنية تستخدم القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين امام مركز شرطة (شهداء الغراف)

2019/11/14 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استخدمت القوات الامنية، اليوم الخميس، القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين امام مركز شرطة "شهداء الغراف.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية تستخدم القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق تظاهرة خرجت امام مركز شرطة "شهداء الغراف"، و تطالب بأطلاق سراح معتقلين احتجزتهم الاجهزة الامنية ليلة البارحة وتسجيل حالات اختناق تجاوزت العشرات".

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