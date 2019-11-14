العراق: لجنة التعديلات الدستورية تناقش بنود الدستور المقترح تعديلها

2019/11/14 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة التعديلات الدستورية في العراق، الخميس، اجتماعاً لمناقشة ابرز بنود الدستور المقترح تعديلها، بحضور نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعدد من ا...

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