حرق كرفان عائد لشرطة قضاء الغراف من قبل المحتجين

2019/11/14 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بحرق احد الكرفانات العائدة لشرطة القضاء من قبل المحتجين في قضاء الغراف.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم حرق احد الكرفانات العائدة لشرطة القضاء من قبل المحتجين والذي يستخدم كنقطة حراسة بالقرب من جسر الغراف الرئيسي".

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