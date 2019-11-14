2019/11/14 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، اعتقال رجل يشتبه بإعداده هجمات إرهابية "مرتبطة بسوريا"، حيث أوقف في مطار هيثرو بالعاصمة لندن حيث وصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية تعتقل رجل يشتبه بإعداده هجمات إرهابية "مرتبطة بسورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البريطانية تعتقل رجل يشتبه بإعداده هجمات إرهابية "مرتبطة بسورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).