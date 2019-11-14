اليمن تفوز على فلسطين ضمن التصفيات الاسيوية

2019/11/14 | 22:17

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تمكن المنتخب اليمني، اليوم الخميس، من التغلب على نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

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