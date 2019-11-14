ماذا قال لاعبو المنتخب العراقي لجماهيرهم بعد فوزهم على إيران-شاهد بالفيديو

2019/11/14 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-عمان لم يكتف لاعبو المنتخب العراقي بزرع الفرحة في قلوب العراقيين داخل الملعب بانتصارهم على الفريق الإيراني، بل قرروا أن يسعدوا جماهيرهم أيضاً ويهنفوا للعراق ووحدة أبنائه جميعاً.وظهر لاعبو الفريق الوطني في مقطع فيديو وهم يرددون هتافات: “بالروح بالدم نفديك يا عراق” و”إخوان سنة وشيعة هذا الوطن مانبيعه”، فيما تستمر احتفالات العراقيين في […]

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