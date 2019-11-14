وزير الدفاع العراقي: طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/11/14 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حوار مع وزير الدفاع العراقي نجاح حسن علي الشمري يعبر خلاله عن هدف بلاده من توسيع عملية الدفاع المشتركة مع فرنسا.



وعلى صعيد الأوضاع الداخلية، صرح الشمري أن القوات العراقية لم تصدر أية تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن طرف ثالث هو من يقوم بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية.

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