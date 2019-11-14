ياسين الحاج صالح - ما هي الثورة السورية؟

2019/11/14 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح بالتفاعل مع الثورتين اللبنانية والعراقية، وما يعرضه سوريون من مزيج من الابتهاج والقلق في متابعتهم لهما، قد يكون مناسباً العودة بالذهن إلى الثورة السورية، في محاولة للتذكر والفهم والتعرف.أنطلق في هذا التناول من تعريف أولي للثورة السورية بأنها تمرد اجتماعي متسع النطاق، جاء في سياق معلوم: "الربيع العربي"، وابتغى "إسقاط النظام" كمدخل إلى سورية جديدة لا أسدية، يمتلك السكان فيها السياسة والبلد، ويحفز ا......

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