2019/11/14 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجهزة الأمن تفرق مجموعات أحرقت كرفانات مركز شرطة شهداء الغراف وتتمركز وسط القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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