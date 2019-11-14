نائب بالفتح يكشف سبب عدم إدراج قانون الانتخابات ضمن جلسات البرلمان: لا يمكن تطبيق بعض فقراته

2019/11/14 | 22:37

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، ‏الخميس‏، 14‏ تشرين الثاني‏، 2019، سبب ع...





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