2019/11/14 | 22:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الخميس، 14 تشرين الثاني، 2019، سبب ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالفتح يكشف سبب عدم إدراج قانون الانتخابات ضمن جلسات البرلمان: لا يمكن تطبيق بعض فقراته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الخميس، 14 تشرين الثاني، 2019، سبب ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالفتح يكشف سبب عدم إدراج قانون الانتخابات ضمن جلسات البرلمان: لا يمكن تطبيق بعض فقراته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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