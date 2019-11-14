الجيش السوري يستكمل نشر قواته على الحدود مع سورية

2019/11/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت قوات الجيش السوري، اليوم الخميس، استكمال انتشارها على الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن "وحدات الجيش

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