مجموعة من المندسين يحرقون نقطة حراسة لشرطة قضاء الغراف بذي قار

2019/11/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

فاد مصدر امني، اليوم الخميس، قيام مجموعة من المندسين بحرق احد الكرفانات العائدة لشرطة قضاء الغراف.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، انه "تم حرق

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