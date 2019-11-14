العراق - لبنان: احتجاجات شعبية مبرراتها اقتصادية وخلفياتها سياسية؟

2019/11/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في النقاش ندعوكم إلى التأمل في الشعارات التي رفعت سابقا وترفع الآن في لبنان والعراق وفي دول عديدة أخرى.



البداية دائما بمطالب اقتصادية واجتماعية لتحسين الظروف المعيشية ولكن سرعان ما تتحول إلى شعارات سياسية تطالب برحيل النظام أو برحيل الحكومات...تعكس الاحتجاجات نوعا من اليأس ومن انعدام الثقة فبمن يحكم، فهل الطرفان يتحدثان بلغة واحدة؟ وهل من سلطة قادرة على تلبية مطالب الشارع؟

النقاش مع: علي حمود، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والصحفي فواز أمين ومن بيروت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International.

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