كارل ماركس - رأس المال: (ب) وسيلة الدفع

2019/11/14 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس نجد، في الشكل البسيط لتداول السلع، الذي تفحصناه حتى الآن، أن قيمة معينة تظهر لنا، دائماً، في هيئة مزدوجة، كسلعة في هذا القطب، ونقد في القطب المعاكس.لذلك فقد دخل مالكا السلع في علاقة مع بعضهما بعضا، باعتبارهما ممثلين شخصيين لأشياء متعادلة موجودة بالأصل.وبتطور التداول تنبثق ظروف تشطر بی-;-ن انفصال المالك عن السلع وتحصيل أسعارها بفاصل زمني، وحسبنا هنا إيراد أبسط الأمثلة على هذه الظروف.فص......

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