رسميا.. فرنسا تتأهل ليورو 2020 بعد تعادل تركيا أمام آيسلندا

2019/11/14 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ضمن المنتخب الفرنسي تأهله رسميًا ليورو 2020، بعد تعادل المنتخب التركي أمام نظيره الآيسلندي.

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