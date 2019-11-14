راموس: تضررنا من تأجيل الكلاسيكو

2019/11/14 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد أنه لم يضع موعدًا محددًا لاعتزاله، مشددًا على استمرار شغفه بكرة القدم وأنه سيخوض يورو 2020 وربما كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه تضرر من تأجيل الكلاسيكو أمام برشلونة.

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